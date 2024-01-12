ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

استذكرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور والدها الراحل أشرف عبدالغفور بكلمات مؤثرة، وذلك بعد مرور 40 يوماً على وفاته .

وفي التفاصيل، شاركت ريهام على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" صورة لوالدها الراحل، أرفقتها بتعليق كشفت فيه عن حالة الصدمة التي تعيشها، والتي تمنعها من تصديق ما حصل.

وقالت ريهام: لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقة.. كل يوم أفتكر إنه كان كابوس.. وأفرح إن كنت نايمة.. لحد ما أدرك إنه كابوس ما بينصحيش منه.

وتابعت ريهام عبد الغفور: "من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا.. خسرت إحساسي إني بنت بتجري على والدها تحكي له وتشكيله كل حاجة".