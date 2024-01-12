ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

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A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafour)
A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafour)
أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة مشاركتها في افتتاح بطولة كأس آسيا المقامة في قطر على حسابها الرسمي عبر انستغرام، والمقرر انطلاقها مساء اليوم الجمعة.
تطورت قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، ورفضت المحكمة الكويتية إخلاء سبيل المتهمة؛ بعد تسببها بحادث مروري ذهب ضحيته شخصان، وأصيب آخرون العام الماضي.
نعت الممثلة اللبنانية نادين الراسي خالتها جانيت، التي توفيت مساء امس، بكلمات مؤثرة على حسابها عبر انستغرام.