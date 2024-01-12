الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو- عبير نعمة تفاجئ جمهورها من قطر بعد اعلان طلاقها
بالفيديو- عبير نعمة تفاجئ جمهورها من قطر بعد اعلان طلاقها
A-
A+

بالفيديو- عبير نعمة تفاجئ جمهورها من قطر بعد اعلان طلاقها

فن

2024-01-12 | 05:40
بالفيديو- عبير نعمة تفاجئ جمهورها من قطر بعد اعلان طلاقها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو- عبير نعمة تفاجئ جمهورها من قطر بعد اعلان طلاقها

أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة مشاركتها في افتتاح بطولة كأس آسيا المقامة في قطر على حسابها الرسمي عبر انستغرام، والمقرر انطلاقها مساء اليوم الجمعة.

 وفي التفاصيل، أطلّت الفنانة عبير نعمة بمقطع فيديو نشرته على انستغرام، وعلقت عليه قائلة: "بكل فخر أعلن بأنني سأشارك في افتتاح كأس آسيا على مدرج لوسيل في الدوحة"، مضيفة: "سعيدة بهذه التجربة الفريدة إنتظروني".

اقرأ ايضا في فن

ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة
04:15

ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

استذكرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور والدها الراحل أشرف عبدالغفور بكلمات مؤثرة، وذلك بعد مرور 40 يوماً على وفاته .

04:15

ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

استذكرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور والدها الراحل أشرف عبدالغفور بكلمات مؤثرة، وذلك بعد مرور 40 يوماً على وفاته .

تطورات جديدة في قضية فاطمة المؤمن.. اليكم ما حصل
03:52

تطورات جديدة في قضية فاطمة المؤمن.. اليكم ما حصل

تطورت قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، ورفضت المحكمة الكويتية إخلاء سبيل المتهمة؛ بعد تسببها بحادث مروري ذهب ضحيته شخصان، وأصيب آخرون العام الماضي.

03:52

تطورات جديدة في قضية فاطمة المؤمن.. اليكم ما حصل

تطورت قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، ورفضت المحكمة الكويتية إخلاء سبيل المتهمة؛ بعد تسببها بحادث مروري ذهب ضحيته شخصان، وأصيب آخرون العام الماضي.

الموت يفجع نادين الراسي مجددًا: ادعولها بالرحمة وصلولها معي
03:46

الموت يفجع نادين الراسي مجددًا: ادعولها بالرحمة وصلولها معي

نعت الممثلة اللبنانية نادين الراسي خالتها جانيت، التي توفيت مساء امس، بكلمات مؤثرة على حسابها عبر انستغرام.

03:46

الموت يفجع نادين الراسي مجددًا: ادعولها بالرحمة وصلولها معي

نعت الممثلة اللبنانية نادين الراسي خالتها جانيت، التي توفيت مساء امس، بكلمات مؤثرة على حسابها عبر انستغرام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024