بالفيديو- عبير نعمة تفاجئ جمهورها من قطر بعد اعلان طلاقها

أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة مشاركتها في افتتاح بطولة كأس آسيا المقامة في قطر على حسابها الرسمي عبر انستغرام، والمقرر انطلاقها مساء اليوم الجمعة.