بالفيديو- عبير نعمة تفاجئ جمهورها من قطر بعد اعلان طلاقها

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A post shared by Abeer Nehme // عبير نعمة (@abeernehme)
A post shared by Abeer Nehme // عبير نعمة (@abeernehme)
استذكرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور والدها الراحل أشرف عبدالغفور بكلمات مؤثرة، وذلك بعد مرور 40 يوماً على وفاته .
تطورت قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، ورفضت المحكمة الكويتية إخلاء سبيل المتهمة؛ بعد تسببها بحادث مروري ذهب ضحيته شخصان، وأصيب آخرون العام الماضي.
نعت الممثلة اللبنانية نادين الراسي خالتها جانيت، التي توفيت مساء امس، بكلمات مؤثرة على حسابها عبر انستغرام.