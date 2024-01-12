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غادة عبد الرازق تتحدث عن خيانة صديقة مقربة لها.. هذا ما قالته
غادة عبد الرازق تتحدث عن خيانة صديقة مقربة لها.. هذا ما قالته
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غادة عبد الرازق تتحدث عن خيانة صديقة مقربة لها.. هذا ما قالته

فن

2024-01-12 | 09:37
غادة عبد الرازق تتحدث عن خيانة صديقة مقربة لها.. هذا ما قالته
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Aljadeed
غادة عبد الرازق تتحدث عن خيانة صديقة مقربة لها.. هذا ما قالته

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في لقائها الأخير ضمن برنامج “الراديو بيضحك”، المذاع عبر راديو 9090، مع الإعلامية المصرية فاطمة مصطفى، عن تفاصيل أقسى قصة خيانة تعرضت لها من صديقة مقربة، مؤكدة أن عاطفتها هي التي تقودها، وأنها لا تملك أصدقاء أبداً.

وفي التفاصيل، قالت  غادة عبد عبد الرازق: "أنا عاطفية جدًا ودمعتي قريبة، وقوتي إني لما أتهزم أقف تاني، ولكن قوتي مش في إني مؤذية أو شريرة، أنا مش عارفة أبقى لئيمة. عارفة يعني إيه يبقى عندي 53 سنة ومعنديش أصحاب؟ كان عندي صاحبتي خسرتها من 25 سنة وقاطعتها ست سنين علشان اتكلمت عليا، ومن سنة عملت نفس العملة تاني وسمعتها ومتسجل ليها، ليه أنا عملت فيها إيه؟ ولا خربت بيتها ولا خدت جوزها دي لو كانت طلبت عنيا كنت اديتهالها، قعدت أقول أستغفر الله العظيم ربنا مبيديش كل حاجة، خلاص أنتي مالكيش رزق ولا في أصدقاء ولا في حياة عاطفية، أنا خلاص أُنهكت”.

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