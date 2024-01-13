تامر حسني في أحدث ظهور مع ابنته تاليا بعد اخبار عودته لبسمة بوسيل

أعرب الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بالاستقبال الحافل الذي حظي به في دبي، قبيل إحياء حفله برفقة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة بلقيس.