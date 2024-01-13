تامر حسني في أحدث ظهور مع ابنته تاليا بعد اخبار عودته لبسمة بوسيل

وفي التفاصيل، نشر تامر حسني صوره رفقة ابنته تاليا لدى وصولهما الفندق وعلّق قائلاً: "وصولي دبي أنا وتاليا مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة والله الاستقبال ده حصل عشان تاليا كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام، وإدارة الفندق ، جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرة إن شاء الله في الحفلة".
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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
شاركت كوليت الحلاني، ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني كوليت الحلاني عدد من مقاطع الفيديو وثقت من خلالها لحظات رومانسية جمعتها بزوجها.
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