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تامر حسني في أحدث ظهور مع ابنته تاليا بعد اخبار عودته لبسمة بوسيل
تامر حسني في أحدث ظهور مع ابنته تاليا بعد اخبار عودته لبسمة بوسيل
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تامر حسني في أحدث ظهور مع ابنته تاليا بعد اخبار عودته لبسمة بوسيل

فن

2024-01-13 | 02:49
تامر حسني في أحدث ظهور مع ابنته تاليا بعد اخبار عودته لبسمة بوسيل
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Aljadeed
تامر حسني في أحدث ظهور مع ابنته تاليا بعد اخبار عودته لبسمة بوسيل

أعرب الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بالاستقبال الحافل الذي حظي به في دبي، قبيل إحياء حفله برفقة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة بلقيس.

وفي التفاصيل، نشر تامر حسني صوره رفقة ابنته تاليا لدى وصولهما الفندق وعلّق قائلاً: "وصولي دبي أنا وتاليا مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة والله الاستقبال ده حصل عشان تاليا كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام، وإدارة الفندق ، جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرة إن شاء الله في الحفلة".

 

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