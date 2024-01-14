سلاف فواخرجي لـ باسم مغنية: لست محتاجا للدفاع عن نفسك

وكتبت سلاف: "باسم الغالي صدقني أنتَ لست محتاجاً للتبرير فمن يعرفك ويعرف أخلاقك وتربيتك ومحبتك للناس بالعموم ولزملائك بالخصوص ولمهنتك أولاً وأخيراً ولسوريا تحديداً ، لا يمكنه للحظة أن يفهمك بشكل مغلوط …ومن لم يبذل جهداً في سماع حديثك ويكتفي فقط بالعناوين لا يستحق منك عناء التبرير، ولست محتاجاً للدفاع عن نفسك ولكني أفهمك ونحن محاطون بمستنقع من الوحل وضعفاً في البصيرة والكثير من الوصاية والتفنن في الكراهية والموهبة في الظلم … انشغل عنهم بالمحبة ياصديقي".

من جهته، رد باسم قائلا: "سلاف النجمة الكبيرة بنت الأصل . رسالتك هذه شهادة صادقة تغني عن كل التبريرات.كل الحب لوفائك".