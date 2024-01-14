شقيق رضوى الشربيني يخطف الانظار بجماله وهي: عندي امل تتجوز

ولفت الشاب انظار الجمهور بجماله، اذ عبر كثير من المتابعين عن اعجابهم به في التعليقات وتمنوا له عيد ميلاد سعيد.
من جهتها، ارفقت رضوى الصور بتعليق مؤثر جاء فيه: "كل سنه وانت طيب يا حبيب قلب اختك من جوه و تعيش دايما سندى و ضهرى و هديه ربنا ليا…و عندى امل انها تبقى آخر سنه عزوبية و تتجوز بقى و تخلصنى و افرح بيك بدل كل انت مجننى كده Happy birthday habibi".
ليرد شقيقها: " ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك أبدا يا احلي و اجدع و احن اخت و ام فى الدنيا والله ".
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A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny)
A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny)
وثقت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل اجواء قيامها برحلة سياحية في المغرب مع اولادها، وذلك من خلال صور ومقاطع فيديو نشرتها على حسابها عبر انستغرام.
حصدت الممثلة السورية – الفلسطينية شكران مرتجى تكريما من قبل الجمعية الثقافية الفلسطينية عن سلسلة "حكايا الطوفان"، التي نشرتها شكران مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المخرج محمد خميس الذي كان مسؤولاً عن العمليات الفنيّة للسلسلة.
علق الفنان اللبناني الوليد الحلاني، لأول مرة، على خبر حمل شقيقته الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، بعد الانباء التي انتشرت مؤخرا عن حملها، عقب ظهورها ببطن منتفخ في احدى المناسبات، الامر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عما اذا كانت تنتظر مولودها الأول بعد اشهر قليلة من زواجها.