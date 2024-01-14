شقيق رضوى الشربيني يخطف الانظار بجماله وهي: عندي امل تتجوز

ولفت الشاب انظار الجمهور بجماله، اذ عبر كثير من المتابعين عن اعجابهم به في التعليقات وتمنوا له عيد ميلاد سعيد.

من جهتها، ارفقت رضوى الصور بتعليق مؤثر جاء فيه: "كل سنه وانت طيب يا حبيب قلب اختك من جوه و تعيش دايما سندى و ضهرى و هديه ربنا ليا…و عندى امل انها تبقى آخر سنه عزوبية و تتجوز بقى و تخلصنى و افرح بيك بدل كل انت مجننى كده Happy birthday habibi".

ليرد شقيقها: " ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك أبدا يا احلي و اجدع و احن اخت و ام فى الدنيا والله ".