نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا والأخيرة تلفت الأنظار بجمالها

وفي التفاصيل، نشرت نانسي عجرم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء الرائعة التي سيطرت على عيد الميلاد، حيث ارفقتها بأغنيتها "ليا" التي كانت قد أصدرتها مع ولادة ابنتها ليا، كما عبرت عن حبها الكبير لها، متمنية لها العمر المديد بالسعادة والنجاح.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على العلاقة المميزة التي تجمع نانسي عجرم ببناتها والرابط العائلي القوي، اذ تحرص دائما على مشاركة المتابعين بأجمل اللحظات العائلية التي يقضونها سويا، في مختلف المناسبات.