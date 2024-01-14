محمد رمضان يبهر الجمهور في حفل افتتاح بطولة أفريقيا لكرة القدم

وشارك محمد رمضان صورة له خلال تواجده على الملعب الرئيسي في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، وكتب في تعليق: "إن شاء الله هتشوفوني اللية 9 مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كاس الأمم الإفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة .. بسم الله هفتتحها وهختمها.. ثقة في الله نجاح".
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
وثقت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل اجواء قيامها برحلة سياحية في المغرب مع اولادها، وذلك من خلال صور ومقاطع فيديو نشرتها على حسابها عبر انستغرام.
حصدت الممثلة السورية – الفلسطينية شكران مرتجى تكريما من قبل الجمعية الثقافية الفلسطينية عن سلسلة "حكايا الطوفان"، التي نشرتها شكران مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المخرج محمد خميس الذي كان مسؤولاً عن العمليات الفنيّة للسلسلة.
علق الفنان اللبناني الوليد الحلاني، لأول مرة، على خبر حمل شقيقته الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، بعد الانباء التي انتشرت مؤخرا عن حملها، عقب ظهورها ببطن منتفخ في احدى المناسبات، الامر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عما اذا كانت تنتظر مولودها الأول بعد اشهر قليلة من زواجها.