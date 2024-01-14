محمد رمضان يبهر الجمهور في حفل افتتاح بطولة أفريقيا لكرة القدم

علق الفنان اللبناني الوليد الحلاني، لأول مرة، على خبر حمل شقيقته الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، بعد الانباء التي انتشرت مؤخرا عن حملها، عقب ظهورها ببطن منتفخ في احدى المناسبات، الامر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عما اذا كانت تنتظر مولودها الأول بعد اشهر قليلة من زواجها.

