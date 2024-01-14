شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالإساءة الى العراقيين

في هذا السياق، نشرت شيرين بيانا إعلاميا، اكدت من خلاله أن الامر تم فهمه بطريقة مغلوطة وانها لم تكن تقصد نهائياً التفسيرات الخاطئة التي خرجت عن سياق قصدها من الجملة التي ذكرتها، موضحة أنّ هذه العبارة "دارجة بين المصريين، ويقصد بها الشخص القادم من العراق محملاً بالخير كله بعد رحلة سفر طويلة".

وأوضحت شيرين من خلال البيان ايضا، أنها ليست مسؤولة عن فهم حديثها بنية سيئة على الرغم من أنها لم تتعمد نهائياً أو تلمح للسخرية من الشعب العراقي أو إهانته، كما عبرت عن رغبتها في تجديد محبتها للجمهور العراقي من خلال حفل جديد يجمعها بهم قريباً.