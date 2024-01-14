معجب يطلب يد نوال الزغبي مباشرة على الهواء وهكذا ردت

شاب طلب يد #نوال_الزغبي على الهواء مع خاتم سوليتير ورفضته @NawalElZoghbi pic.twitter.com/1rMrlWAVsb — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) January 13, 2024

وفي الحلقة، فاجأ نوال الزغبي احد معجبيها، الذي اقتحم الاستديو وعرض عليها الزواج مباشرة على الهواء، اذ أشار الى انه من معجبيها ومتابعيها ويحلم بلحظة لقائها، اذ كان يحمل باقة من الورد مع خاتم سوليتير، وركع امامها طالبا يدها وعبر عن حبه الكبير لها.وقد بدت على نوال الزغبي علامات الصدمة، اذ لم تتوقع ان يقوم أحدا بطلب يدها مباشرة على الهواء، فدخلت في نوبة ضحك، الا انها استجمعت قواها عندما اقترب الشاب منها وقدم لها الخاتم، لتقول له إنها غير موافقة، وعلقت: "لازم أدرس المواصفات بس أنا سكرت باب الإرتباط، بلا زواج بلا بطيخ أنا معرفتش رجل سحرني بشخصيته"، مضيفة: "بس رح بلش فكر بالموضوع".وتوجهت نوال الزغبي الى الشاب بالقول: "برأيي خلي هيدا الخاتم للامرأة اللي عنجد رح تكمل معك حياتها.. ماشالله عليك متل القمر".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بتصرف نوال الزغبي الراقي تجاه هذا المعجب، اذ كتبت احدى المتابعات: "كتير راقية نوال بتجنن واستمتعنا بالحلقة جدا"، وأضاف متابع اخر: "مرتبة ومحترمة بكل لطف وبكل منطقية، تصرفت بمحبة ولباقة عالية متل ما لازم".