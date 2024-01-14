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الوليد الحلاني يكشف حقيقة حمل شقيقته ماريتا الحلاني
الوليد الحلاني يكشف حقيقة حمل شقيقته ماريتا الحلاني
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الوليد الحلاني يكشف حقيقة حمل شقيقته ماريتا الحلاني

فن

2024-01-14 | 07:09
الوليد الحلاني يكشف حقيقة حمل شقيقته ماريتا الحلاني
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Aljadeed
الوليد الحلاني يكشف حقيقة حمل شقيقته ماريتا الحلاني

علق الفنان اللبناني الوليد الحلاني، لأول مرة، على خبر حمل شقيقته الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، بعد الانباء التي انتشرت مؤخرا عن حملها، عقب ظهورها ببطن منتفخ في احدى المناسبات، الامر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عما اذا كانت تنتظر مولودها الأول بعد اشهر قليلة من زواجها.

وفي حديث لـ ET بالعربي، نفى الوليد الحلاني خبر حمل شقيقته، وقال إن اكثر ما اسعده بزواج ماريتا هو انه سيصبح "خالًا" لاولادها، لافتا الى علاقته المميزة مع الأولاد وحبه الكبير لهم، فهو عندما يلتقي بأطفال أبناء أصدقائه يشعر بهذه العلاقة المميزة التي تربطه بهم، لافتا أيضا الى ان الأطفال يحبونه بشكل كبير.
هذا وكانت اثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تساءل الجمهور عما اذا كانت حامل بطفلها الاول من زوجها كميل ابي خليل، خصوصا بعدما نشرت ماريتا مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام من اجواء احتفالها مع عائلتها بعيد الميلاد المجيد، ظهرت فيه مع والدها عاصي وشقيقها الوليد، اذ ظهر بطنها منتفخا قليلا، وكأنها في اشهر الحمل الأولى.

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