شكران مرتجى مكرمة من قبل الجمعية الثقافية الفلسطينية عن سلسلة "حكايا الطوفان"!

واستطاعت سلسلة "حكايا الطوفان" أن تحصل على تكريم أفضل محتوى فيلم وثائقي قصير من قبل الجمعية الثقافية الفلسطينية الكائنة في دولة السويد الأوربية، بحسب ما اكد بيان صحفي نشره المكتب الاعلامي لشكران.

وجاء هذا التكريم من بعد عرض سلسلة "حكايا الطوفان" في مركز الجمعية الفلسطينية والتي كانت قد نشرتها شكران مرتجى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المخرج محمد خميس الذي كان مسؤولاً عن العمليات الفنيّة للسلسلة.

وبحضور أهل الصحافة والإعلام مع الجالية العربية الفلسطينية تم عرض سلسلة "حكايا الطوفان" باللغة الإنجليزية، الأمر الذي دفع الجالية لطلب عرض السلسلة بأكثر من مكان ثقافي في الأيام القادمة.

وعلقت شكران على التكريم قائلة: " أنا سعيدة جدًا بهذه اللفتة الإنسانية التي تُغذي روحي وقلبي بحب بلدي فلسطين، ويشجعني أكثر على استخدام صوتي في كافة المنابر لدعم كل من لم يملك صوتًا، أتمنى أن تصل الحكايا إلى كل بقاع العالم".

واستلم الدرع التكريمي المخرج محمد خميس من قبل الجمعية الثقافية الفلسطينية نيابةً عن شكران مرتجى لعدم قدرتها على الحضور بشكل شخصي نتيجة السفر.