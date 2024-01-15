اصالة تتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب شاب من الحضور

ولفتت اصالة الانظار بخفة دكها خلال الحفل، اذ أوقفت الحفل لتسأل أحد الحاضرين عما اذا كان يشعر بالبرد، حيث ظهر بملابس صيفية في الطقس البارد، فسألته: "نص كم؟ وين جاكيتك؟ منك بردان؟".
من جهته رد الشاب: "أصالة صوتك بيدفي"، وظهرت ملامح الخجل واضحة على وجه اصالة التي قالت: "ماشي".
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انتشرت اخبارا جديدة عن طلاق الفنان الاماراتي حسين الجسمي بعد حوالي السنة على زواجه، وذلك عقب ظهوره بدون خاتم الزواج في اطلالته الاخيرة، عُقب حفل ختاممهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي.
تصدرت حلقة برنامج "ألف ليلة وليلة"، للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، قائمة الأكثر تداولاً والتي استضافت فيها الفنان المصري هاني شاكر ومُطربة دار الأوبرا المصرية إيمان عبد الغني.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مشهد مؤثر من مسلسل "عرابة بيروت" من بطولة الممثلة اللبنانية نادين الراسي، الى جانب نخبة من اهم نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا.