اصالة تتعرض لموقف محرج على المسرح بسبب شاب من الحضور

ولفتت اصالة الانظار بخفة دكها خلال الحفل، اذ أوقفت الحفل لتسأل أحد الحاضرين عما اذا كان يشعر بالبرد، حيث ظهر بملابس صيفية في الطقس البارد، فسألته: "نص كم؟ وين جاكيتك؟ منك بردان؟".

من جهته رد الشاب: "أصالة صوتك بيدفي"، وظهرت ملامح الخجل واضحة على وجه اصالة التي قالت: "ماشي".