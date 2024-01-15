بحقيبة يد نسائية .. لؤي علامة يثير الجدل بإطلالته مجددا

ولعل ابرز ما لفت الجمهور هو ظهور لؤي في الصور وهو يحمل حقيبة يد نسائية باللون البني.
جدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي يظهر فيها لؤي حاملا حقيبة يد نسائية، لكنه في كل مرة يحدث جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by Louai Alama (@louaialama)
انتشرت اخبارا جديدة عن طلاق الفنان الاماراتي حسين الجسمي بعد حوالي السنة على زواجه، وذلك عقب ظهوره بدون خاتم الزواج في اطلالته الاخيرة، عُقب حفل ختاممهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي.
تصدرت حلقة برنامج "ألف ليلة وليلة"، للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، قائمة الأكثر تداولاً والتي استضافت فيها الفنان المصري هاني شاكر ومُطربة دار الأوبرا المصرية إيمان عبد الغني.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مشهد مؤثر من مسلسل "عرابة بيروت" من بطولة الممثلة اللبنانية نادين الراسي، الى جانب نخبة من اهم نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا.