عاجل
لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين
لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين
إذاعة جيش العدو: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة
إذاعة جيش العدو: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
15 o
AlJadeedTv
متن
18 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
الشمال
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
14 o
AlJadeedTv
البقاع
11 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بحقيبة يد نسائية .. لؤي علامة يثير الجدل بإطلالته مجددا
بحقيبة يد نسائية .. لؤي علامة يثير الجدل بإطلالته مجددا
A-
A+

بحقيبة يد نسائية .. لؤي علامة يثير الجدل بإطلالته مجددا

فن

2024-01-15 | 04:47
بحقيبة يد نسائية .. لؤي علامة يثير الجدل بإطلالته مجددا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بحقيبة يد نسائية .. لؤي علامة يثير الجدل بإطلالته مجددا

اثار لؤي علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، الجدل مجددا بسبب اطلالته الخارجة عن المألوف بعد ان نشر مجموعة صور من أحدث عرض أزياء شارك فيه.

ولعل ابرز ما لفت الجمهور هو ظهور لؤي في الصور وهو يحمل حقيبة يد نسائية باللون البني.

جدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي يظهر فيها لؤي حاملا حقيبة يد نسائية، لكنه في كل مرة يحدث جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

A post shared by Louai Alama (@louaialama)


اقرأ ايضا في فن

اول تعليق من حسين الجسمي على خبر طلاقه .. اليكم ماذا قال
08:22

اول تعليق من حسين الجسمي على خبر طلاقه .. اليكم ماذا قال

انتشرت اخبارا جديدة عن طلاق الفنان الاماراتي حسين الجسمي بعد حوالي السنة على زواجه، وذلك عقب ظهوره بدون خاتم الزواج في اطلالته الاخيرة، عُقب حفل ختام​مهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي.

08:22

اول تعليق من حسين الجسمي على خبر طلاقه .. اليكم ماذا قال

انتشرت اخبارا جديدة عن طلاق الفنان الاماراتي حسين الجسمي بعد حوالي السنة على زواجه، وذلك عقب ظهوره بدون خاتم الزواج في اطلالته الاخيرة، عُقب حفل ختام​مهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي.

هاني شاكر يفاجئ أحلام بهذا الطلب وهي ترد
05:34

هاني شاكر يفاجئ أحلام بهذا الطلب وهي ترد

تصدرت حلقة برنامج "ألف ليلة وليلة"، للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، قائمة الأكثر تداولاً والتي استضافت فيها الفنان المصري هاني شاكر ومُطربة دار الأوبرا المصرية إيمان عبد الغني.

05:34

هاني شاكر يفاجئ أحلام بهذا الطلب وهي ترد

تصدرت حلقة برنامج "ألف ليلة وليلة"، للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، قائمة الأكثر تداولاً والتي استضافت فيها الفنان المصري هاني شاكر ومُطربة دار الأوبرا المصرية إيمان عبد الغني.

مشهد من "عرابة بيروت" يجسد لحظة حرمان نادين الراسي من أولادها وهي تعلق
05:14

مشهد من "عرابة بيروت" يجسد لحظة حرمان نادين الراسي من أولادها وهي تعلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مشهد مؤثر من مسلسل "عرابة بيروت" من بطولة الممثلة اللبنانية نادين الراسي، الى جانب نخبة من اهم نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا.

05:14

مشهد من "عرابة بيروت" يجسد لحظة حرمان نادين الراسي من أولادها وهي تعلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مشهد مؤثر من مسلسل "عرابة بيروت" من بطولة الممثلة اللبنانية نادين الراسي، الى جانب نخبة من اهم نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024