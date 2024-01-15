مشهد من "عرابة بيروت" يجسد لحظة حرمان نادين الراسي من أولادها وهي تعلق

وفي التفاصيل، يظهر المشهد لحظة حرمان نادين الراسي من أولادها في العمل، اذ يعمد طليقها والذي يجسد دوره الممثل اللبناني رودني حداد، الى اخذ أولادها منها بالقوة، بينما تعمد هي الى التوسل اليه بألّا يحرمها منهم، الا انه لا يهتم بكلامها ويأخذ أولاده ويذهب تاركا إياها تجهش بالبكاء.وقد نشرت احدى الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين والمشاهير هذا الفيديو، وعلقت عليه بالقول: "هالمشهد شايفينو قبل صح ؟ ما رح قول أكتر من هيك.. نادين الراسي رسالتِك وصلت وكتير .. براڤو".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على أداء نادين الراسي المحترف والقوي، لافتين الى انها أوصلت الرسالة وجسدت معاناة الكثيرين، وكذلك معاناتها فهي قد حُرمت من أولادها ولا زالت تعاني من هذا الوجع حتى اليوم.وانهالت تعليقات المتابعين الذين ابدوا تضامنهم مع نادين وكل ام حُرمت من أولادها، حيث كتبت احدى المتابعات: "نادين كل مرّة بتأكّد فيها إنها رقم صعب خصوصاً بهيك مشاهد ما بيقدر الها الّا الرقم الصعب"، ليضيف متابع آخر: "هي عاشتو قبل التمثيل وجسدتو احساس و تمثيل واخرجت الطاقة لفيها شكرا نادين".