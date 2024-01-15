هاني شاكر يفاجئ أحلام بهذا الطلب وهي ترد

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A post shared by قناة أبوظبي (@abudhabitv)
A post shared by قناة أبوظبي (@abudhabitv)
انتشرت اخبارا جديدة عن طلاق الفنان الاماراتي حسين الجسمي بعد حوالي السنة على زواجه، وذلك عقب ظهوره بدون خاتم الزواج في اطلالته الاخيرة، عُقب حفل ختاممهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مشهد مؤثر من مسلسل "عرابة بيروت" من بطولة الممثلة اللبنانية نادين الراسي، الى جانب نخبة من اهم نجوم الفن والتمثيل بين لبنان وسوريا.
اثار لؤي علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، الجدل مجددا بسبب اطلالته الخارجة عن المألوف بعد ان نشر مجموعة صور من أحدث عرض أزياء شارك فيه.