ليلى عبد اللطيف تحتفل بعيد ميلادها ورسالة مؤثرة من ابنتها

ونشرت ليلى عبد اللطيف على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحتفل مع عائلتها، وامامها قالب الحلوى الضخم الذي كُتب عليه اسمها ووُضعت صورتها عليه، بينما عمدت هي الى الرقص فرحا معبرة عن امتنانها لوجود عائلتها واصدقائها الى جانبها.بدورها، وجهت زينة ابنه ليلى عبد اللطيف، رسالة مؤثرة لوالداتها بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها العمر المديد وان تبقى الى جانبها، فنشرت فيديو يوثق أجواء الحفل، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "كل عام وانتِ بخير يا امي، انتِ اهم شخص في حياتي واحبكِ اكثر من أي شيء".