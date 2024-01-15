ليلى عبد اللطيف تحتفل بعيد ميلادها ورسالة مؤثرة من ابنتها

View this post on Instagram
A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)
A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)
تصدر اسم الفنانتين اللبنانيتين نانسي عجرم واليسا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير.
انتشرت اخبارا جديدة عن طلاق الفنان الاماراتي حسين الجسمي بعد حوالي السنة على زواجه، وذلك عقب ظهوره بدون خاتم الزواج في اطلالته الاخيرة، عُقب حفل ختاممهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي.
تصدرت حلقة برنامج "ألف ليلة وليلة"، للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، قائمة الأكثر تداولاً والتي استضافت فيها الفنان المصري هاني شاكر ومُطربة دار الأوبرا المصرية إيمان عبد الغني.