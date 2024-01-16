مشهد جريء بين قيس الشيخ نجيب ومرام علي في الخائن والجمهور يتفاعل

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "شربليتا" المختصة بفضح اخبار المشاهير على حسابها عبر "انستغرام"، مشهد جريء بين أبطال الخائن قيس الشيخ نجيب ومرام علي، اذ ظهرت قريبة منه للغاية، وتخلل المشهد ايحاءات جنسية بينهما خلال تجسيد احدى مشاهد مسلسل الخائن.
وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو، وانقست بين مؤيد ومعارض، حيث جاءت على الشكل التالي: "داخلين في بعض.. مش هيك، لا حياء ولا خجل صايرة الدنيا".
والبعض الآخر قال: "حلوين كتير ومرام ابدعت".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
تمت مشاركة منشور بواسطة Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
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