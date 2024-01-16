تعرض بيومي فؤاد لوعكة صحية وصورة له من المستشفى توثق ما حصل

وفي التفاصيل، طمأن مدير أعمال بيومي فؤاد الجمهور على صحته، قائلاً في تصريحات صحافية: الحمد لله، حالته الصحية جيدة، ومتواجدين حالياً في القاهرة.

وكان أحد المقربين من بيومي فؤاد قد كشف أن الفنان شعر فجأة بضيق شديد في التنفس ولا يستطيع القيام بعملية الشهيق والزفير، وشخَّصه الأطباء فيما بعد بأزمة تنفسية شديدة، لكنهم لم يطلبوا أن يتم حجزه في المستشفى، وأجروا له بعض الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامته، وتم عمل جلسات أكسجين وبخار على الصدر وخرج على الفور.