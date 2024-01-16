ابنة يورغو شلهوب تلفت الانظار بملامحها الشقراء.. هكذا بدت

فاجأ الفنان اللبناني سعد رمضان، جمهوره ومتابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة حديثة له ظهر فيها بـ "لوك" جديد وملامح مختلفة، حتى انه كان من الصعب على البعض التعرف عليه.

