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ابنة يورغو شلهوب تلفت الانظار بملامحها الشقراء.. هكذا بدت
ابنة يورغو شلهوب تلفت الانظار بملامحها الشقراء.. هكذا بدت
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ابنة يورغو شلهوب تلفت الانظار بملامحها الشقراء.. هكذا بدت

فن

2024-01-16 | 07:44
ابنة يورغو شلهوب تلفت الانظار بملامحها الشقراء.. هكذا بدت
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Aljadeed
ابنة يورغو شلهوب تلفت الانظار بملامحها الشقراء.. هكذا بدت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة الفنان اللبناني يورغو شلهوب كلارا، التي لفتت الأنظار بملامحها الأروبية الجميلة.

وفي التفاصيل، نشر يورغو على حسابه الخاص عبر موقع "انستغرام"، صورة لابنته "سارة"، التي لفتت أنظار المُتابعين.
وأرفق يورغو شلهوب الصورة بعبارة وقال: " قالت كلارا كل شيء".
وانهالت التعليقات على المنشور وجاءت على الشكل التالي: " شو بتشبه ستها الفنانة السي فرنيني"،والبعض الآخر قال: " الله يحميها ويحمي كل عيلتك الحلوة والفرحة ما تفارقكن".
 

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