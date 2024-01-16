ابنة يورغو شلهوب تلفت الانظار بملامحها الشقراء.. هكذا بدت

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A post shared by Yorgo Chalhoub (@yorgochalhoubofficial)
A post shared by Yorgo Chalhoub (@yorgochalhoubofficial)
صدمت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بإعلان خبر طلاقها رسميا من الممثل المصري احمد العوضي.
فاجأ الفنان اللبناني سعد رمضان، جمهوره ومتابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة حديثة له ظهر فيها بـ "لوك" جديد وملامح مختلفة، حتى انه كان من الصعب على البعض التعرف عليه.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية دارين حمزة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.