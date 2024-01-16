فنانة لبنانية بتصريح صادم: ما عندي مانع اتعرى اذا في شي حرزان

تصدر اسم الممثلة اللبنانية دارين حمزة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.



وفي التفاصيل، سألت رابعة الزيات الممثلة دارين حمزة عن أي مشهد حميم قدمته سابقا، لترد انها قدمت مشاهد القبلة في اعمالها السابقة الا ان المشاهد الأخرى والجريئة تحديدا، كان يتم تركيبها عبر المونتاج.

من هنا، سألت رابعة عما اذا كانت تقبل بأن تتعرى في احدى مشاهدها اليوم، لتقول: "اذا في شي حرزان ايه اكيد".

هذا الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين ابدوا استغرابهم من تصريحها، اذ انهالت التعليقات التي عارضت كلامها واعتبرت انه لا يجوز، بينما رأى البعض الاخر ان الممثل عليه ان يقدم كل الأدوار.