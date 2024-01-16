طلاق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي رسميا

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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
فاجأ الفنان اللبناني سعد رمضان، جمهوره ومتابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة حديثة له ظهر فيها بـ "لوك" جديد وملامح مختلفة، حتى انه كان من الصعب على البعض التعرف عليه.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية دارين حمزة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة الفنان اللبناني يورغو شلهوب كلارا، التي لفتت الأنظار بملامحها الأروبية الجميلة.