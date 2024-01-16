طلاق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي رسميا

وفي التفاصيل، نشرت ياسمين صورة كُتب فيها: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين احمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".هذا الخبر شكل صدمة كبيرة لدى المتابعين، خصوصا ان علاقة حب كبيرة كانت قد جمعت كل من احمد وياسمين، وكانا سندا ودعما كبيرا لبعضهما بعد زواجهما، وتحديدا في فترة مرض ياسمين، اذ لم يتركها احمد العوضي لحظة واحدة وبقي الى جانبها لحين تخطت مرحلة الخطر وعادت الى جمهورها.وفي سياق متصل، كانت قد حلت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الاعلامي نيشان على في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة على قناة الجديد، وتطرقت ليلى خلال توقعات إلى حديثها عن الفنانة ياسمين عبد العزيز وقالت: "اقتراب أزمة زوجية لياسمين قد تنتهي بالانفصال الرسمي".