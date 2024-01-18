شاهدوا اصالة تنهار بالبكاء على المسرح وزوجها يسارع لاحتضانها والسبب؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة السورية أصالة نصري تنهار على المسرح وتنهمر دموعها وذلك خلال اجرائها بروفات الأغاني التي ستقدّمها خلال مشاركتها في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي الذي سيقام اليوم الخميس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض"، والذي يحمل عنوان "روائع الشرنوبي".
وفي التفاصيل، ظهرت اصالة في الفيديو وهي تغني أغنية الفنانة الراحلة ذكرى "وحياتي عندك"، لكنها لم تتمالك نفسها وانهمرت دموعها، خلال تأديتها المقطع الذي يقول: "ويّا ليالي الشوق سهرانة بسأل روحي بعادك ليه"... لتترك الميكرفون، وتمسح دموعها بمنديل.
وكان لافتا ان زوج اصالة، الشاعر العراقي فائق حسن، لاحظ تأثر اصالة، فتوجّه سريعاً نحوها ليحتضنها.