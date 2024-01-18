شاهدوا اصالة تنهار بالبكاء على المسرح وزوجها يسارع لاحتضانها والسبب؟

وفي التفاصيل، ظهرت اصالة في الفيديو وهي تغني أغنية الفنانة الراحلة ذكرى "وحياتي عندك"، لكنها لم تتمالك نفسها وانهمرت دموعها، خلال تأديتها المقطع الذي يقول: "ويّا ليالي الشوق سهرانة بسأل روحي بعادك ليه"... لتترك الميكرفون، وتمسح دموعها بمنديل.

وكان لافتا ان زوج اصالة، الشاعر العراقي فائق حسن، لاحظ تأثر اصالة، فتوجّه سريعاً نحوها ليحتضنها.