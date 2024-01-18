محمد رمضان ووسام صليبي معاً برحلة فنية ضخمة.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، بعد سلسلة من النجاحات التي جمعت بين النجم محمّد رمضان والمنتج العالميّ وسيم SAL صليبي، بدءاً من أغنية "جوّ البنات"،الأغنية الرسميّة الخاصّة بمهرجان الجونة السينمائيّ بدورته الخامسة إلى أغنية "TMO" التي جمعته بـ Maître Gims وعصام النجّار، تمّ تجديد هذه الشراكة ليُوقّع النجم المصريّ محمّد رمضان عقد إدارة أعمال مع شركة SALXCO واحدة من أسرع شركات إدارة الأعمال نموّاً على مُستوى العالم.

وعبّر الرئيس التنفيدي لشركة SALXCO، والمُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم SAL صليبي عن حماسته العالية لإنضمام النجم محمّد رمضان إلى الشركة، قائلاً: "نعتزّ كثيراً بالتعاون الفنيّ مع النجم محمّد رمضان الذي يتمتّع بحضور فنيّ إستثنائيّ وقاعدة جماهيريّة كبيرة وهويّة فنيّة بمُواصفات عالميّة، ونحن سنُقدّم له الدعم الكامل من خلال شركتنا وفريق عملنا المُحترف بهدف تثبيت صورته الفنيّة عالمياً".

وختم SAL: "نحن فخورون بالتعاون المُميّز في إطلاق النشيد الرسميّ لبطولة كأس العالم الإفريقيّة 2023 ولإطلالة محمّد رمضان في حفل الإفتتاح في أبيدجان. ونسنعدّ لمزيد من التعاونات والمفاجأت والإصدارات الموسيقيّة قريباً".

بدوره أعرب النجم محمّد رمضان عن فخره بإنضمامه إلى شركة SALXCO وأثنى على الإحترافيّة العالية التي تتمتّع بها الشركة التي تُدير أعمال أشهر نجوم الغناء في العالم قائلاً :"إنّه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من عائلة SALXCO، وسعيد جداً بهذه الخطوة الفنيّة الجديدة ولما يُمكن أن نُحققّه معاً، بخاصّة أنّ آفاق هذه الشركة تُحاكي طموحاتي ورؤيتي الفنيّة، ولا شكّ أنّنا سنسعى معاً لتقديم أعمال جديدة ومُتميّزة بهدف إيصال الموسيقى العربيّة الإفريقيّة إلى كلّ أنحاء العالم، وأنا أتطلع إلى المُستقبل بكلّ تفاؤل وحماس."