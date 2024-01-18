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ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول خيانة احمد العوضي لها
ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول خيانة احمد العوضي لها
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ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول خيانة احمد العوضي لها

فن

2024-01-18 | 05:49
ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول خيانة احمد العوضي لها
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Aljadeed
ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول خيانة احمد العوضي لها

خرجت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن صمتها بعد وحسمت الجدل حول الاتهامات التي وجهها بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها السابق الممثل أحمد العوضي، بأن سبب طلاقهما كان خيانته لها.

وفي التفاصيل، قالت ياسمين في توضيح نشرته على حسابها عبر إنستغرام: أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات من الزواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا.

ويعد هذا التعليق الأول للنجمة المصرية بعد إعلانها الانفصال رسميا عن العوضي في منشور سابق كتبت فيه "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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