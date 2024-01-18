ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وتحسم الجدل حول خيانة احمد العوضي لها

وفي التفاصيل، قالت ياسمين في توضيح نشرته على حسابها عبر إنستغرام: أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات من الزواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا.
ويعد هذا التعليق الأول للنجمة المصرية بعد إعلانها الانفصال رسميا عن العوضي في منشور سابق كتبت فيه "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
كشف الممثل السوري قصي خولي عن الرسالة الأخيرة التي تلقاها من والده الصحافي عميد خولي، مشيرًا إلى أن والده أسس لمنهج ومدرسة خاصة به بعالم الصحافة
لفتت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد الأنظار بأحدث ظهور لها، ونشرت صورا جديدة على حسابها الخاص عبر انستغرام.
تصدر حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" الذي اقيم مساء امس على "مسرح أبو بكر سالم" ضمن حفلات "موسم الرياض" الذي يقام في المملكة العربية السعودية، حديث الجمهور ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألق عدد كبير من الفنانين من ضمنهم راغب علامة وأصالة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور وعاصي الحلاني بتقديم أغاني الملحن المصري، وحلّ سلطان الطرب جورج وسوف ضيف شرف في مفاجأة كبيرة.