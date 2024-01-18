منير ابو عساف يفجع بوفاة زوجته الحامل بعد صراع مع فيروس انهك جسدها
فُجع الشاعر اللبناني منير بو عساف بوفاة زوجته ميريلا قبل قليل، حسب ما ذكر موقع "بصراحة"، وذلك بعد صراع مع فيروس انتشر بكامل جسدها واصاب رئتيها واجبرها على دخول المستشفى لشهر.
وبحسب ما ذكر الموقع، حصل على معلومات خاصة افادت بأن زوجة منير بو عساف كانت حامل خلال اصابتها بالفيروس، الامر الذي اضعف جسدها لدرجة انه لم يستطع المقاومة، فانتشر في جسدها، واجهضت بعد ١٥ يوما من دخولها المستشفى.
يذكر ان الشاعر اللبناني منير بو عساف كان قد دخل القفص الذهبي في عام 2017 وانجب من زوجته ميريلا ابن وحيد.