قصي خولي يبكي خلال مراسم دفن والده عميد خولي: صعبة كتير

وظهر قصي في عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت ملامح الحزن و الاسى عليه وعلى عائلته وكل من عرف والده.

كما ظهر قصي وهو يحمل نعش والده على كتفه ويبكي بحرقة رحيل والده، في حين انهارت شقيقته حزنا على كتفيه.

وفي اول ظهور اعلامي له عبر قصي عن حزنه العميق لرحيل والده قائلا: "رغم حزني انا سعيد بمحبة الناس الكبيرة من اصدقاؤه ورفاقه واصدقائي ورفاقي و اهلي".

وتابع قصي، انا عندي اهل وناس واخوات و قرايبين وقفوا بضهري ووقفوا معي، وبيزعلوا مني وقت قول هيم لأن بيقلولوي هيذا ابونا مش ابوك."

واضاف قصي: "صعبة الواحد يعبر بالكلام بهالاوقات ولكن الجميل انو في من اعداء بابا كتبوا عنه اطيب الكلام لأن والدي كان يتعاطى بحياته كلها بمصداقية كاملة وامنة و ندية وصدق، ووطنية عالية، وكانت سوريا بالنسبة له اغلي من ابنه الوحيد."

وختم قصي متأثرا ومتوجها الى والده: "عميد سامحني اذا قصرت بأي شي، شكرا انك والدي، شكرا على كل شس علمتني عليه، وانشأتني عليه وربيتني عليه انا واخواتي وستبقى عميدنا.. سامحني بابا".