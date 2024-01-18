لحظات مؤثرة في مراسم وداع عميد خولي والد قصي خولي في طرطوس

ورصدت كاميرا الزميل عمار البري لحظات مؤثرة من المراسم.
كشف الممثل السوري قصي خولي عن الرسالة الأخيرة التي تلقاها من والده الصحافي عميد خولي، مشيرًا إلى أن والده أسس لمنهج ومدرسة خاصة به بعالم الصحافة
لفتت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد الأنظار بأحدث ظهور لها، ونشرت صورا جديدة على حسابها الخاص عبر انستغرام.
تصدر حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" الذي اقيم مساء امس على "مسرح أبو بكر سالم" ضمن حفلات "موسم الرياض" الذي يقام في المملكة العربية السعودية، حديث الجمهور ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألق عدد كبير من الفنانين من ضمنهم راغب علامة وأصالة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور وعاصي الحلاني بتقديم أغاني الملحن المصري، وحلّ سلطان الطرب جورج وسوف ضيف شرف في مفاجأة كبيرة.