لحظات مؤثرة في مراسم وداع عميد خولي والد قصي خولي في طرطوس

تصدر حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" الذي اقيم مساء امس على "مسرح أبو بكر سالم" ضمن حفلات "موسم الرياض" الذي يقام في المملكة العربية السعودية، حديث الجمهور ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألق عدد كبير من الفنانين من ضمنهم راغب علامة وأصالة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور وعاصي الحلاني بتقديم أغاني الملحن المصري، وحلّ سلطان الطرب جورج وسوف ضيف شرف في مفاجأة كبيرة.