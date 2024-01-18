ينطلق مسلسل "منزلي" بأولى حلقاته الليلة على الجديد

تدور أحداث المسلسل حول قصة الحب الصعبة بين زينب ومهدي، زينب فتاة شابة جميلة، ولدت لعائلة فقيرة، إلا أنها نشأت في كنف أسرة ثرية، فبعد أن بلغت السابعة من عمرها قرر والدها إعطاءها لعائلة غنية مقابل حصوله على المال، فتقبل أم زينب الحقيقة هذا العرض بهدف حصول ابنتها على حياة كريمة وتعليم أفضل، وبالفعل تعيش زينب مع عائلتها الثرية الجديدة حيث تعمل والدتها الحقيقة في تنظيف المنزل الذي تعيش فيه، وبهذا تصبح زينب جزءا من المجتمع الراقي.

على الرغم من حصولها على التعليم الجيد والحياة الرائعة إلا أن زينب تتمزق داخلياً بسبب عدم معرفة أي أحد عن عائلتها الحقيقة الفقيرة، لذا فهي تخفي الألم وراء المظهر المثالي لحياتها، ومع مرور الأحداث يتقدم لخطبتها شاب من المجتمع الراقي يدعى فاروق، إلا أن والدتها الحقيقة تخشى أن تفقدها في حال زواجها من فاروق وسفرها معه، فتحاول تدبير موعد لتلتقي زينب بشاب وسيم يعيش في الحي الذي يسكنون فيه، وهو مقبل على الزواج، ويدعى مهدي، عندما يلتقي مهدي بزينب ينجذبان لبعضهما البعض، وتستمر الأحداث الدرامية المشوقة لمعرفة من ستتزوج زينب، مهدي أم فاروق؟