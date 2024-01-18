اعلامي شهير يكشف تفاصيل جديدة عن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي التفاصيل، أوضح طارق الشناوي خلال مداخلة له في برنامج "90 دقيقة" مع بسمة وهبة، أن العوضي حتى اللحظة الأخيرة كان يحاول على الأقل إيقاف الإعلان عن الطلاق، لكن ياسمين استخدمت كلمة "رسمي" بين قوسين في إعلانها، وهذا يعني أن الانفصال كان قد حدث قبل ذلك وأصبح رسميًا الآن.

ولفت الشناوي إلى أن ياسمين ساعدت طليقها أحمد العوضي كثيرا في تحقيق نجوميته، قائلاً: قلت من قبل إنها أعطته أكثر مما منحته فاتن حمامة لعمر الشريف.

وتابع الشناوي أنه يأمل في عودة ياسمين إلى نجوميتها السابقة بعد الطلاق، وأن تركز على عملها الفني.