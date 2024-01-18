وجيه صقر يتأثر على الهواء بسبب آخر ما قالته والدته..كشف سر عدم زواجه وعن ادوار التـ ـعري: شو بيمنعني

خلال الحلقة، تحدث وجيه صقر عن نجاته من المـ ـوت بأعجوبةوعن طفـ ولته مشيراالى انه "انشحط" من منزل والديه، وتأثر وجيه على الهواء قائلًا: "وصلت لمحل ما معي اشتري ربطة خبز" ويعترف بفشله بالحياة الاجتماعي والعائلية.

كما بكى وجيه صقر على العواء بسبب آخر ما قالته والدته قبل وفاتها ويكشف تفاصيل عن حياته الشخصية وسبب عدم زواجه.

من جهة اخرى، علق وجيه على انتقادات ادوار التعـ ـري التي يلعبه وتحدث عن تعرضه للتهـديد بسبب مهـاجمة الاحزاب السياسية واعترف على الهواء انه "يعيش من مال تيك توك".

على صعيد آخر روى وجيه تفاصيل تعرضه للابتـ ويكشف اجره في "الخائن"، كما رد وجيه على تصريح باسم مغنية بشأن تيم حسن وتحدث لأول مرة عن الاعتزال.

تابعوا الحلقة للمزيد