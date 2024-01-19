بالفيديو - اصالة تفاجىء جورج وسوف في ليلة صلاح الشرنوبي
تصدر حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" الذي اقيم مساء امس على "مسرح أبو بكر سالم" ضمن حفلات "موسم الرياض" الذي يقام في المملكة العربية السعودية، حديث الجمهور ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألق عدد كبير من الفنانين من ضمنهم راغب علامة وأصالة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور وعاصي الحلاني بتقديم أغاني الملحن المصري، وحلّ سلطان الطرب جورج وسوف ضيف شرف في مفاجأة كبيرة.
وتضمن الحفل لحظات كثيرة مؤثرة، لعل ابرزها واكثرها تداولا كان تقدم الفنانة السورية اصالة نصري نحو سلطان الطرب وطبعها قبلة على خده، الامر الذي لاقى اعجابا كبيرة من الجمهور، لا سيما بعد الخلافات الكبيرة التي كانت بينهما.
واعتبر المتابعون مشاركة جورج وسوف في آخر فقرات الحفل، مفاجأة كبيرة خاصة وانه قدم أغنية يا بياعين الهوى، بمشاركه نجوم الحفل.
تابعوا التقرير للمزيد