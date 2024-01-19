بالفيديو - اصالة تفاجىء جورج وسوف في ليلة صلاح الشرنوبي

وتضمن الحفل لحظات كثيرة مؤثرة، لعل ابرزها واكثرها تداولا كان تقدم الفنانة السورية اصالة نصري نحو سلطان الطرب وطبعها قبلة على خده، الامر الذي لاقى اعجابا كبيرة من الجمهور، لا سيما بعد الخلافات الكبيرة التي كانت بينهما.

واعتبر المتابعون مشاركة جورج وسوف في آخر فقرات الحفل، مفاجأة كبيرة خاصة وانه قدم أغنية يا بياعين الهوى، بمشاركه نجوم الحفل.

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