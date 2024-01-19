كارلا حداد تلفت الانظار بشكلها الجديد.. هكذا بدت

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
كشف الممثل السوري قصي خولي عن الرسالة الأخيرة التي تلقاها من والده الصحافي عميد خولي، مشيرًا إلى أن والده أسس لمنهج ومدرسة خاصة به بعالم الصحافة
تصدر حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" الذي اقيم مساء امس على "مسرح أبو بكر سالم" ضمن حفلات "موسم الرياض" الذي يقام في المملكة العربية السعودية، حديث الجمهور ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تألق عدد كبير من الفنانين من ضمنهم راغب علامة وأصالة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور وعاصي الحلاني بتقديم أغاني الملحن المصري، وحلّ سلطان الطرب جورج وسوف ضيف شرف في مفاجأة كبيرة.
زار الأمير ويليام زوجته الاميرة كيت ميدلتون، في المستشفى للاطمئنان عليها بعد إجرائها عملية جراحية في البطن، وقرر قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت إلى جانبها خلال فترة التعافي.