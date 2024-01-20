زواج نجم مسلسل الهيبة اويس مخللاتي من شابة لاتينية

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A post shared by Owis Al Mukhallalat (@owiss_owisses)
A post shared by Owis Al Mukhallalat (@owiss_owisses)
ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بطريقة طريفة وعفوية، على سؤال حول ما اذا كانت قد أصبحت نجمة عالمية، خصوصا بعد ان تعاقدت مع "ريزرفوار" و"بوب أرابيا"، أكبر ناشر للموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتفاقية نشر فنية تغطي كامل الكتالوغ والأرشيف الغنائي الخاص بها.
توقعت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي خلال إطلالتها مؤخرا في ليلة رأس السنة على قناة الجديد، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.