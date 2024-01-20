زواج نجم مسلسل الهيبة اويس مخللاتي من شابة لاتينية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج بطل مسلسل الهيبة، الفنان السوري أويس مخللاتي من شابة لاتينية تدعى ميشيل سكارليت سانشيز.

وفي التفاصيل، نشر اويس مخللاتي صورة جمعته معها وأعين الخبر،على حسابه الرسمي عبر انستغرام معها وكتب تعليقا على الصورة جاء فيه : "ميشيل سكارليت سانشيز زوجتي الجميلة الى الابد".

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يشارك الفنان السوري اويس مخللاتي صورا معها الا انه هذه المرة أكد أنها زوجته وليس حبيبته أو خطيبته مع الاشارة الى انها ليست نفس الشابة التي اعلن زواجه منها قبل 3 أعوام لان المنشور الذي اعلن فيه ذلك الارتباط حذفه عن صفحته.