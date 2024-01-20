ما حقيقة نقل جورج وسوف للمستشفى في السعودية؟

وفي التفاصيل، علم "فوشيا" من مصادره الخاصة المقربة من جورج وسوف، عدم صحة تلك الأخبار، وأن الوسوف يمكث بأحد الفنادق الكبرى في الرياض.وكشفت المصادر أن الوسوف يعاني فقط من الإجهاد نتيجة مشاركته في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقضي فترة استراحة حالياً، من أجل المشاركة في حفل توزيع جوائز جوي أوردز.