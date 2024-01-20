ما حقيقة نقل جورج وسوف للمستشفى في السعودية؟
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بخبر نقل سلطان الطرب جورج وسوف لأحد المستشفيات الكبرى بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية إثر تعرضه لنزيف مفاجئ.
وفي التفاصيل، علم "فوشيا" من مصادره الخاصة المقربة من جورج وسوف، عدم صحة تلك الأخبار، وأن الوسوف يمكث بأحد الفنادق الكبرى في الرياض.
وكشفت المصادر أن الوسوف يعاني فقط من الإجهاد نتيجة مشاركته في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقضي فترة استراحة حالياً، من أجل المشاركة في حفل توزيع جوائز جوي أوردز.