بكاء منى واصف خلال تكريمها في جوي اوردز: يا ريت كانت أمي معي

وفي التفاصيل، بكت منى واصف خلال كلمتها على مسرح Joy Awards، قائلة: "على قد ما أنا سعيدة، كنت أتمنى أمي تكون معي، وهي كانت زعلانة مني لأني ما كملت دراستي، ويمكن لو شافتني هلق رح تقلي يمكن يكون طلع مني شيء، وسعيدة إنه طلع شيء من تاريخي وإحنا بنستحق نكون كل شيء، وأنا شاكرة للدعوة".