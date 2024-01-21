بكاء منى واصف خلال تكريمها في جوي اوردز: يا ريت كانت أمي معي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق لحظة تأثر الفنانة السورية منى واصف بعد تكريمها بـ إنجاز مدى الحياة، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، متمنية وجود والدتها وقت تكريمها.
وفي التفاصيل، بكت منى واصف خلال كلمتها على مسرح Joy Awards، قائلة: "على قد ما أنا سعيدة، كنت أتمنى أمي تكون معي، وهي كانت زعلانة مني لأني ما كملت دراستي، ويمكن لو شافتني هلق رح تقلي يمكن يكون طلع مني شيء، وسعيدة إنه طلع شيء من تاريخي وإحنا بنستحق نكون كل شيء، وأنا شاكرة للدعوة".