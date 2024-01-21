أصالة تستذكر لحظات صلحها مع أنغام وتشاركها الجائزة في جوي اورد

وبعد حصولها على جائزة المغنية المفضلة بحفل جوائز صناع الترفي، قالت اصالة إنها سعيدة جداً وأن مهرجان Joy Awards 2024 هو نتاج النهضة الثقافية والمعرفية في المملكة العربية السعودية.وفي التفاصيل، شكرت أصالة موسم الرياض الذي أتاح لها التعلم حسب تعبيرها وأضافت: "شكرا لموسم الرياض الذي علمني الكثير وجعلني أضيف لمعلوماتي الكثير".ولم تفوت أصالة اللحظة دون أن تتذكر صلحها مع صديقتها أنغام بعد قطيعة طويلة معبرة عن فرحتها بذلك لتفاجئ الجميع بانها تشارك الجائزة التي حصلت عليها مع صديقتها أنغام حيث تفاعل النجوم والنجمات الحاضرين مع هذه اللحظة.