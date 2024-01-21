نجوى كرم برفقة زوجها الخليجي في حفل جوي أواردز

تعرض بطل مسلسل الخائن، الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، لموقف محرج امس على السجادة الحمراء في حفل جوي أوردز الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ما اثار موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

