نجوى كرم برفقة زوجها الخليجي في حفل جوي أواردز

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A post shared by وقت الفن - Art Time (@art.time.mag)
A post shared by وقت الفن - Art Time (@art.time.mag)
عبّرت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطاالله عن سعادتها الكبيرة لفوز مسلسل "كريستال" بجائزة المسلسل المفضل في حفل صناع الترفيه Joy Awards 2024.
تعرض بطل مسلسل الخائن، الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، لموقف محرج امس على السجادة الحمراء في حفل جوي أوردز الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ما اثار موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حلقة جديدة من برنامج "كتاب الشهرة" مع النجمة السورية فايا يونان، تحدثت فيها عن طفولتها بتأثر وهجرتها من سوريا إلى السويد، كما تحدثت عن وفاة شقيقها الذي أبكاها على الهواء في سياق الحلقة.