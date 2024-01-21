نادين نسيب نجيم تتأثر في جوي اوردز بسبب منى واصف.. ماذا قالت عن زفافها ؟

وكشفت الفنانة نادين نسيب نجيم تفاصيل جديدة حول موعد ومكان زفافها لخطيبها ناريك ناربيكيان.
وقالت نادين في تصريحات تلفزيونية على هامش تواجدها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بالمملكة العربية السعودية، إنها اتفقت مع خطيبها بأن يكون حفل زفافهما في فصل الصيف المقبل، مؤكدة على عدم تحديد موعد نهائي للمناسبة.
وبشأن مكان حفل الزفاف، قالت نادين نسيب نجيم: "حتى الآن نفكر في إقامة حفلي زفاف الأول في لبنان، والثاني في الخارج نظرا لأننا نحظى بعدد كبير من الأصدقاء خارج لبنان.
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