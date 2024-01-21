قيس الشيخ نجيب في موقف محرج في Joy Awards بسبب نجم عالمي

تصرق غير لائق و صبياني من المذيع

Unprofessional step

وردة فعل الممثل #قيس_الشيخ_نجيب عفوية و متعاونة ومتفهمة بدل عن اخلاقه العالية

كل الحب والاحترام ل قيس ♥️#JoyAwards2024 pic.twitter.com/2kNlh1ZEIo — Joy 💞 (@Joanna_MDaher) January 21, 2024

وفي التفاصيل، عمد الإعلامي السوري صبحي عطري الى مقاطعة حديث قيس أثناء الحوار الذي كان يدور بينهما على السجادة الحمراء في الحفل، من أجل اجراء مقابلة مع النجم العالمي انتوني هوبكنز الذي وصل بينما كان قيس يجري المقابلة.هذا التصرف كان كفيلا لشن هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صبحي، فعلق أحدهم: "ما أصلاً نحنا دايماً منعمل قيمة للغرب على حساب بلادنا العربية! بس لو نقدّر عروبتنا ونبطل زحف ورا الغرب! وبعدين في ألف طريقة أرقى تينتقل المذيع من ضيف إلى ضيف آخر! ".وأضاف اخر: "ما حصل مع الفنان قيس أمر سخيف من المقدم الذي لا يحترم شغله لأن الفنان قيس فرض احترامه من خلال أعماله".