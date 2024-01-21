بالفيديو- ستيفاني عطالله تعيش لحظة فوز مسلسل كريستال بجائزة في جوي اوردز

وفي التفاصيل، نشرت ستيفاني مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، ظهرت من خلاله وهي تتابع حفل جوائز Joy Awards 2024 في المنزل كونها لم تحضر الحفل بسبب ظروف خاصة لم تكشف عنها، ولكنها وثقت تفاعلها مع لحظة فوز المسلسل حفل صناع الترفيه بجائزة المسلسل المفضل وقالت في تعليقها على الفيديو: "ما كنت قادرة كون موجودة بالحفل الليلة لكن كبر قلبي عند فوز كريستال بجائزة أفضل مسلسل. شكرًا لحبكم لنا. الحمدلله... شكرًا للسعودية وللجوي اوردز".