بالفيديو- ستيفاني عطالله تعيش لحظة فوز مسلسل كريستال بجائزة في جوي اوردز

وفي التفاصيل، نشرت ستيفاني مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، ظهرت من خلاله وهي تتابع حفل جوائز Joy Awards 2024 في المنزل كونها لم تحضر الحفل بسبب ظروف خاصة لم تكشف عنها، ولكنها وثقت تفاعلها مع لحظة فوز المسلسل حفل صناع الترفيه بجائزة المسلسل المفضل وقالت في تعليقها على الفيديو: "ما كنت قادرة كون موجودة بالحفل الليلة لكن كبر قلبي عند فوز كريستال بجائزة أفضل مسلسل. شكرًا لحبكم لنا. الحمدلله... شكرًا للسعودية وللجوي اوردز".
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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
تعرض بطل مسلسل الخائن، الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، لموقف محرج امس على السجادة الحمراء في حفل جوي أوردز الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ما اثار موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حلقة جديدة من برنامج "كتاب الشهرة" مع النجمة السورية فايا يونان، تحدثت فيها عن طفولتها بتأثر وهجرتها من سوريا إلى السويد، كما تحدثت عن وفاة شقيقها الذي أبكاها على الهواء في سياق الحلقة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع خطيبها ناريك ناربيكيان خلال توجدهما في حفل جوي اويردز، وقالت: "كتير تأثرت اليوم، اول مرة بحضر مهرجان هلقد بدمعو عيوني كرمال منى واصف وعادل امام".