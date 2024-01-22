إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة.. اليكم التفاصيل

وتعود هذه الدعوى إلى اتهامات المنتج محمد الشاعر لـ شيرين بالسب والقذف والتشهير.وفي التفاصيل، قدم صبحي جمال، محامي الشاعر، بلاغًا لمباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، يتهم فيه شيرين عبد الوهاب بتعديها على موكله خلال مؤتمر صحفي مصور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبعد التحقيقات، قامت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي، استنادًا إلى أقوال المجني عليه وتقارير الفحص الفني من وزارة الداخلية وجهاز الأمن السيبراني.وبحسب ما اشارت المعلومات، رفضت شيرين عبد الوهاب الحضور أمام النيابة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ما دفع بالنيابة العامة إلى إحالتها إلى المحكمة الجنائية لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليها.الجدير ذكره أن النيابة قامت بتقديم الأدلة التي تثبت صحة الاتهامات، من خلال تقارير الفحص الفني وتقرير جهاز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تحقيقات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.