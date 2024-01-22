شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة: أسباب انفصالها تخصها هي فقط!

وفي التفاصيل، كتب وائل في منشور على حسابه عبر "انستغرام"، تعليقا على حلقتها التي تحدثت فيها عن سبب انفصال ياسمين والفنان المصري أحمد العوضي، اذ قال: "تعملي حلقة كاملة على أسباب طلاق وتعملي مداخلات"، مضيفا: "أسباب انفصالها تخصها هي فقط، ولا تعنيكِ.. كان ممكن تقولي الخبر وتتمني الخير للناس بدل النميمة دي والقيل والقال".هذا وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت انفصالها رسميا عن احمد العوضي، يوم الثلاثاء الماضي، إذ كتبت على حسابها عبر "إنستغرام": "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير".