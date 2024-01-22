شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة: أسباب انفصالها تخصها هي فقط!

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A post shared by Wael AbdelAziz وائل عبد العزيز (@waelabdelazizofficial)
A post shared by Wael AbdelAziz وائل عبد العزيز (@waelabdelazizofficial)
رُزقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا، بطفلها الثالث، حيث شاركت هذا الخبر السعيد مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام.
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن دوقة يورك، سارة فيرغسون التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، تعرضت لصدمة جديدة بعد تشخيص إصابتها بنوع من سرطان الجلد، وذلك بعد إعلان تعافيها من سرطان الثدي في العام الماضي.
أمرت جهات التحقيق المصرية، بإحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد، يوم السبت 3 شباط المقبل، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023.