إصابة أميرة بريطانية بـ سرطان الجلد بعد تعافيها من سرطان الثدي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن دوقة يورك، سارة فيرغسون التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، تعرضت لصدمة جديدة بعد تشخيص إصابتها بنوع من سرطان الجلد، وذلك بعد إعلان تعافيها من سرطان الثدي في العام الماضي.

