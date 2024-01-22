إصابة أميرة بريطانية بـ سرطان الجلد بعد تعافيها من سرطان الثدي
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن دوقة يورك، سارة فيرغسون التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، تعرضت لصدمة جديدة بعد تشخيص إصابتها بنوع من سرطان الجلد، وذلك بعد إعلان تعافيها من سرطان الثدي في العام الماضي.
وأكدت الفحوصات الطبية الإصابة بسرطان الجلد الخبيث، بعد إجراء عملية إزالة لبضع الشامات.
في الوقت نفسه، أوضحت المتحدثة باسمها لصحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أنها تخضع لمزيد من الفحوص للتأكد من مرحلة المرض، مشيرة إلى أن معنوياتها ما زالت مرتفعة.
من جهتها، تحدثت فيرغسون، في وقت سابق عن أهمية فحص السرطان بعد الجراحة الناجحة التي أجريت لاستئصال سرطان الثدي.
ويأتي هذا الإعلان في سياق صحي استثنائي للعائلة المالكة البريطانية؛ إذ يستعد الملك تشارلز لإجراء عملية "تصحيحية" لتضخم البروستات، بينما أجرت الأميرة كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، عملية جراحية في البطن.