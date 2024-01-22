فاليري أبو شقرا ترزق بطفلها الثالث.. فيديو مؤثر لهما يتصدر

وفي التفاصيل، نشرت فاليري أبو شقرا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، من داخل المستشفى بعد وضعها طفلها الثالث الذي لم تكشف عن اسمه او جنسه للمتابعين، الا ان الفيديو اظهر يد فاليري التي كان يمسكها طفلها في لقطة مؤثرة ومميزة تظهر العلاقة القوية بين الام وطفلها حتى في الساعات الأولى بعد ولادته.