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فاليري أبو شقرا ترزق بطفلها الثالث.. فيديو مؤثر لهما يتصدر
فاليري أبو شقرا ترزق بطفلها الثالث.. فيديو مؤثر لهما يتصدر
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فاليري أبو شقرا ترزق بطفلها الثالث.. فيديو مؤثر لهما يتصدر

فن

2024-01-22 | 08:17
فاليري أبو شقرا ترزق بطفلها الثالث.. فيديو مؤثر لهما يتصدر
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Aljadeed
فاليري أبو شقرا ترزق بطفلها الثالث.. فيديو مؤثر لهما يتصدر

رُزقت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا، بطفلها الثالث، حيث شاركت هذا الخبر السعيد مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام.

وفي التفاصيل، نشرت فاليري أبو شقرا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، من داخل المستشفى بعد وضعها طفلها الثالث الذي لم تكشف عن اسمه او جنسه للمتابعين، الا ان الفيديو اظهر يد فاليري التي كان يمسكها طفلها في لقطة مؤثرة ومميزة تظهر العلاقة القوية بين الام وطفلها حتى في الساعات الأولى بعد ولادته.

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