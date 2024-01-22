فاليري أبو شقرا ترزق بطفلها الثالث.. فيديو مؤثر لهما يتصدر

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A post shared by 3alami عالمي (@3alami2024)
A post shared by 3alami عالمي (@3alami2024)
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن دوقة يورك، سارة فيرغسون التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، تعرضت لصدمة جديدة بعد تشخيص إصابتها بنوع من سرطان الجلد، وذلك بعد إعلان تعافيها من سرطان الثدي في العام الماضي.
هاجم الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسبب تدخلها في الأمور الشخصية الخاصة بحياة شقيقته.
أمرت جهات التحقيق المصرية، بإحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد، يوم السبت 3 شباط المقبل، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023.