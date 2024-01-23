لهذا السبب غابت أحلام عن حفل Joy Awards في الرياض
تساءل عدد كبير من المتابعين، عن سبب غياب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حفل توزيع جوائزJoy Awards 2024، رغم ترشحها لجائزتين إحداهما عن فئة "الأغنية المفضلة" والثانية عن فئة "الفنانة المفضلة بفئة الموسيقى".
وعلى الفور، وضعت أحلام حدًا للتكهنات، لتكشف أن السبب يعود لارتباطها ببعض الأعمال في دبي منذ أكثر من ستة أشهر، موضحة أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، كان حريصاً على تواجدها في الحدث، إلَّا أنها لم تكن قادرة على الإخلال بمواعيدها.