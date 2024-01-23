بالفيديو- معتز عزايزة ينهي مهمته ويغادر فلسطين: على أمل العودة لاعمارها

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
زارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز طليقها الفنان أحمد العوضي في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالقاهرة؛ بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال حضورها في حفل حفل جوي أوردز من مقابلتها في برنامج et بالعربي .
خرجت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، عن صمتها لتحسم جدل خلافها مع زميلتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، خصوصا بعد انتشار الكثير من الشائعات عن وقوع خلافات بينهما بعد انتهاء مسلسل "للموت" وخروج دانييلا من السباق الرمضاني، بعد ان كانت شركة ايغيل فيلمز لصاحبها جمال سنان، زوج ماغي بو غصن، والتي أعلنت عن مسلسل من بطولة دانييلا وقصي خولي، الا انه تم لاحقا اعلان انسحاب دانييلا.