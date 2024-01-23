احمد العوضي يتعرض لوعكة صحية بعد طلاقه من ياسمين عبد العزيز

وفي التفاصيل، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحمد العوضي تعرض لأزمة صحية نقل على اثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد أسبوع من انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، وذلك نتيجة حبه الشديد لها.هذا وقد أعلن محمود حمدان، مؤلف مسلسل "حق عرب" الذي يشارك به احمد العوضي، أن الأخير حالته صعبة لكن من دون ذكر التفاصيل.، اذ كتب في منشور على حسابه عبر فيسبوك: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، لكنه عاد وحذف المنشور وهو ما أثار قلق متابعيه".