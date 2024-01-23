دانييلا رحمة تحسم جدل خلافها مع ماغي بو غصن
خرجت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، عن صمتها لتحسم جدل خلافها مع زميلتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، خصوصا بعد انتشار الكثير من الشائعات عن وقوع خلافات بينهما بعد انتهاء مسلسل "للموت" وخروج دانييلا من السباق الرمضاني، بعد ان كانت شركة ايغيل فيلمز لصاحبها جمال سنان، زوج ماغي بو غصن، والتي أعلنت عن مسلسل من بطولة دانييلا وقصي خولي، الا انه تم لاحقا اعلان انسحاب دانييلا.
وفي التفاصيل، نشر موقع et بالعربي، تقريرا عن خلاف بين ماغي ودانييلا بعدما قيل عن تجاهلهما لبعضهما في حفل "جوي اواردز" في السعودية، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث اُرفق التقرير بالتعليق التالي: "بعد ثنائية خطفت قلوب المتابعين بمسلسل للموت.. ما هي حقيقة الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة ؟ وسر التجاهل رغم مسافة متر واحد بينهما في جوي أواردز؟".
هذا التقرير استدعى ردا من دانييلا، التي اعادت نشره على حسابها عبر منصة "اكس"، وعلقت عليه بالقول: "ما في خلاف مع حدا.. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي.. اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة".