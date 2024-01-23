دانييلا رحمة تحسم جدل خلافها مع ماغي بو غصن

خرجت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، عن صمتها لتحسم جدل خلافها مع زميلتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، خصوصا بعد انتشار الكثير من الشائعات عن وقوع خلافات بينهما بعد انتهاء مسلسل "للموت" وخروج دانييلا من السباق الرمضاني، بعد ان كانت شركة ايغيل فيلمز لصاحبها جمال سنان، زوج ماغي بو غصن، والتي أعلنت عن مسلسل من بطولة دانييلا وقصي خولي، الا انه تم لاحقا اعلان انسحاب دانييلا.

