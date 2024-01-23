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بالفيديو- نادين نسيب نجيم ترقص أمام الجميع في جوي اوردز
بالفيديو- نادين نسيب نجيم ترقص أمام الجميع في جوي اوردز
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بالفيديو- نادين نسيب نجيم ترقص أمام الجميع في جوي اوردز

فن

2024-01-23 | 09:35
بالفيديو- نادين نسيب نجيم ترقص أمام الجميع في جوي اوردز
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Aljadeed
بالفيديو- نادين نسيب نجيم ترقص أمام الجميع في جوي اوردز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال حضورها في حفل حفل جوي أوردز من مقابلتها في برنامج et بالعربي .

وفي التفاصيل، ظهرت نادين في المقابلة وهي ترقص بطرقة مبهرة والمقدم يردد بالقول: "ايوا نادين"، ثم تدخب نادين في نوبة ضحك وتتمايل.
وكان قد اقيم حفل توزيع جوائز “جوي اورد 2024″، مساء امس الاحد في الرياض. وشهدت هذه المناسبة أجواءًا مليئة بالبهجة والتألق، وتم الكشف عن الفائزين بتلك الجوائز المرموقة.
 

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